ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كمال عبد الواحد: شوقي غريب فوجئ بهدف غانا من أحد أفراد الأمن

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:51 ص
شوقى غريب ورمضان
شوقى غريب ورمضان صبحي
Advertisements
حسن العمدة
أكد كمال عبد الواحد، مخطط أحمال منتخب مصر الأولمبي، أن شوقي غريب فوجئ بهدف غانا من أحد أفراد الأمن.

وقال كمال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"شوقي غريب فوجئ بأحد أفراد الأمن يبلغه أن غانا سجلت الهدف الثاني في المنتخب الأولمبي"

وأكمل كمال عبد الواحد: "شوقي غريب عندما علم بخطأ محمد عبد السلام أمام غانا قال: "طب وفيها إيه ؟ .. مفيش مشكلة".

وأتم كمال عبد الواحد: "قدمنا أفضل 45 دقيقة أمام غانا وأهدرنا العديد من الفرص ونجحنا في تحويل الخسارة لفوز".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد عبد السلام: حققنا هدفنا بالتأهل للأولمبياد.. وسنحتفل بالبطولة ..فيديو

عبد الرحمن مجدي: التأهل مجهود عام ونصف.. ولا ننظر لدقائق المشاركة ..فيديو

مدير المنتخب الأوليمبي: التأهل لـ أوليمبياد طوكيو هدفنا منذ البداية.. فيديو

أسامة إسماعيل: أبو ريدة تمسك بتعيين شوقي غريب مدربا رغم التحذيرات

أسامة إسماعيل: شوقي غريب تعرض للظلم مع المنتخب الأول

أحمد حسن: المنتخب الأولمبي جعلنا نرى أجواء جماهيرية كنا نفتقدها

ترشيحاتنا

لا تعطيه لطفلك.. نوع من الحليب يصيبه بـ فقر الدم

من ورا الستار .. مريام فارس تبرز مجوهراتها وتثير فضول الجمهور

رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يكشف عن حقيقة شراء محمد صلاح نادي عثماثون

سلة الأهلي تقسو على الزمالك .. كبار وصغار

آخر كلام.. الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

فيديو جراف| تفاصيل أزمة طارق حامد

AdvertisementS

آخر كلام.. الكاف يكشف حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم الساحلي

مرتضى منصور يعترف.. من اختار ميتشو مدربا لـ الزمالك؟

مرتضي منصور ينهي الجدل حول استمرار ميتشو مع الزمالك

تركي آل شيخ يعلن تكلفة مباراة اعتزال محمد الشلهوب

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يهاجم خالد الغندور.. ويقول للاعبين: مالكوش فلوس عندي.. حقيقة إعادة مباراة الأهلي والنجم

كلمات من ذهب .. نصيحة إبراهيم سعيد للشباب بعد واقعة برج القاهرة

2 مكرر .. واقعة مثيرة في مباراتي الأهلي والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

ترتيب الدوري الإنجليزي.. ليستر سيتي يهدد صدارة ليفربول ومانشستر سيتي يتراجع

فضيحة للرياضة القطرية.. الأولوية للمجنسين عن القطريين لرفع راية منتخب بلادهم

سلة الأهلي تقسو على الزمالك .. كبار وصغار

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا

محمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم.. 8 معلومات عن حفل جوائز الكرة الذهبية لـ عام 2019

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير