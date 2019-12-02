كمال عبد الواحد: شوقي غريب فوجئ بهدف غانا من أحد أفراد الأمن

أكد كمال عبد الواحد، مخطط أحمال منتخب مصر الأولمبي، أن شوقي غريب فوجئ بهدف غانا من أحد أفراد الأمن.



وقال كمال عبد الواحد خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد :"شوقي غريب فوجئ بأحد أفراد الأمن يبلغه أن غانا سجلت الهدف الثاني في المنتخب الأولمبي"



وأكمل كمال عبد الواحد: "شوقي غريب عندما علم بخطأ محمد عبد السلام أمام غانا قال: "طب وفيها إيه ؟ .. مفيش مشكلة".



وأتم كمال عبد الواحد: "قدمنا أفضل 45 دقيقة أمام غانا وأهدرنا العديد من الفرص ونجحنا في تحويل الخسارة لفوز".

