اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

أمراض القلب لا تزال القاتل الصامت للكثيرين يمكنك الحفاظ على صحة قلبك بالحرص على إدخال تلك الأطعمة لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع هيلث لاين.
1. البروكلي:
هو مصدر طبيعي من حمض الفوليك الذى يقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.
2. الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس:
يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - والمعروفة باسم البقول أو البقوليات - أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكولسترول السيئ". كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة ، والتي لها تأثيرات مفيدة على القلب والصحة العامة.
3. التوت:
مليئ بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على تقليل أمراض القلب كما ان التوت هي مصدر كبير من الألياف و حامض الفوليك، الحديد، الكالسيوم ، فيتامين A، وفيتامين C، وأنها منخفضة في الدهون.
4. القرنبيط:
تناول القرنبيط بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول.
5. بذور شيا:
تحتوى على أحماض أوميجا 3 التى تخفض مستويات الدهون الثلاثية و تقلل من ضغط الدم.
6. الطماطم:
تحتوي الطماطم على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلوبنا. الثمار الحمراء الصغيرة ممتلئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C والفولات والكولين ، وكل ذلك مفيد للقلب.بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على أمراض القلب يفيد البوتاسيوم العضلات والعظام ، ويساعد على منع حصى الكلى من التكوين.
1. البروكلي:
هو مصدر طبيعي من حمض الفوليك الذى يقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.
2. الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس:
يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - والمعروفة باسم البقول أو البقوليات - أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكولسترول السيئ". كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة ، والتي لها تأثيرات مفيدة على القلب والصحة العامة.
3. التوت:
مليئ بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على تقليل أمراض القلب كما ان التوت هي مصدر كبير من الألياف و حامض الفوليك، الحديد، الكالسيوم ، فيتامين A، وفيتامين C، وأنها منخفضة في الدهون.
4. القرنبيط:
تناول القرنبيط بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول.
5. بذور شيا:
تحتوى على أحماض أوميجا 3 التى تخفض مستويات الدهون الثلاثية و تقلل من ضغط الدم.
6. الطماطم:
تحتوي الطماطم على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلوبنا. الثمار الحمراء الصغيرة ممتلئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C والفولات والكولين ، وكل ذلك مفيد للقلب.بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على أمراض القلب يفيد البوتاسيوم العضلات والعظام ، ويساعد على منع حصى الكلى من التكوين.