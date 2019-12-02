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مرأة

اقض على الكوليسترول وضغط الدم بنوع خارق من البذور

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
أمراض القلب لا تزال القاتل الصامت للكثيرين يمكنك الحفاظ على صحة قلبك بالحرص على إدخال تلك الأطعمة لنظامك الغذائى اليومى يقدمها موقع هيلث لاين.

1. البروكلي:

هو مصدر طبيعي من حمض الفوليك الذى يقلل من خطر الإصابة بمرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

2. الفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس:

يمكن للفاصوليا والبازلاء والحمص والعدس - والمعروفة باسم البقول أو البقوليات - أن تقلل بشكل كبير من مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) أو "الكولسترول السيئ". كما أنها مليئة بالألياف والبروتين والبوليفينول المضاد للأكسدة ، والتي لها تأثيرات مفيدة على القلب والصحة العامة.

3. التوت:
مليئ بمركبات البوليفينول المضادة للأكسدة ، والتي تساعد على تقليل أمراض القلب كما ان التوت هي مصدر كبير من الألياف و حامض الفوليك، الحديد، الكالسيوم ، فيتامين A، وفيتامين C، وأنها منخفضة في الدهون.

4. القرنبيط:
 تناول القرنبيط بانتظام يمكن أن يخفض مستويات الكوليسترول.

5. بذور شيا:
تحتوى على أحماض أوميجا 3 التى تخفض مستويات الدهون الثلاثية و تقلل من ضغط الدم.

6. الطماطم:
تحتوي الطماطم على الكثير من العناصر الغذائية التي قد تساعد في الحفاظ على صحة قلوبنا. الثمار الحمراء الصغيرة ممتلئة بالألياف والبوتاسيوم وفيتامين C والفولات والكولين ، وكل ذلك مفيد للقلب.بالإضافة إلى المساعدة في الحفاظ على أمراض القلب يفيد البوتاسيوم العضلات والعظام ، ويساعد على منع حصى الكلى من التكوين.
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