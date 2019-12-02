أخبار التوك شو..تعرف على العقوبة القانونية لـ«جوهرة»..وأحمد موسى يقدم خدمة إنسانية للمواطنين على الهواء..متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار المهمة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:
رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يكشف عن حقيقة شراء محمد صلاح نادي عثماثون
أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن ما تردد من أنباء حول قيام والد محمد صلاح بشراء نادي عثماثون طنطا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ملك لشركة المقاولون العرب ويلعب ضمن أندية الدرجة الثانية بالدوري المصري.
أحمد موسى يقدم خدمة إنسانية للمواطنين على الهواء| شاهد
خصص الإعلامى أحمد موسى، فقرة لاستقبال شكاوى المواطنين خلال برنامجه يوميا، مردفا: "برنامج على مسئوليتى يعبر عن المواطنين وهو لسان الشارع".
بعد نشر فيديوهات مسيئة لها | تعرف على العقوبة القانونية لـ«جوهرة»| شاهد
كشف فرج عاشور، المحامي بالنقض، عن العقوبة القانونية التي تتعرض لها الراقصة جوهرة بعد نشر فيديوهات مسيئة أخلاقيًا على السوشيال ميديا، موضحًا أنه إذا ثبت أنها قامت بنشر هذه الفيديوهات ستنال عقوبة ومن معها في الفيديو طبقا للقانون.
متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية.. فيديو
قال عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إن ما يفعله أردوغان فى ليبيا وسوريا أقل ما يوصف به أنه عبث.
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "ما يقوم به أردوغان هو مثل رقصة المذبوح قبل ان يغادر، لافتا إلى أن السراج يقدم هذه الاتفاقية مع اردوغان لضمان بقائه فى السلطة".
مبقاش في حاجة اسمها افتح الدرج.. التحول الرقمي يقضي على الرشوة| شاهد
أشاد الإعلامى أحمد موسى، باتجاه الدولة المصرية نحو تقديم الخدمات عن طريق الرقمنة فى المرور والتأمينات وإستخراج الاوراق الحكومية.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "المشروع الجديد الذى تنفذه الدولة سيقلل المدة الزمنية لاستخراج الاوراق لمدة 5 دقائق.
متخصص في الشأن الليبي: فايز السراج تحول إلى دمية في يد الإرهابيين .. فيديو
قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تحول إلى «دمية» في يد الإرهابيين، بعدما اكتشفت دول المنطقة ودول العالم علاقته وبعض قيادات حكومته بالجماعات المتطرفة في طرابلس.
رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب يكشف عن حقيقة شراء محمد صلاح نادي عثماثون
أكد المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن ما تردد من أنباء حول قيام والد محمد صلاح بشراء نادي عثماثون طنطا غير صحيح على الإطلاق، مؤكدا أنه ملك لشركة المقاولون العرب ويلعب ضمن أندية الدرجة الثانية بالدوري المصري.
أحمد موسى يقدم خدمة إنسانية للمواطنين على الهواء| شاهد
خصص الإعلامى أحمد موسى، فقرة لاستقبال شكاوى المواطنين خلال برنامجه يوميا، مردفا: "برنامج على مسئوليتى يعبر عن المواطنين وهو لسان الشارع".
بعد نشر فيديوهات مسيئة لها | تعرف على العقوبة القانونية لـ«جوهرة»| شاهد
كشف فرج عاشور، المحامي بالنقض، عن العقوبة القانونية التي تتعرض لها الراقصة جوهرة بعد نشر فيديوهات مسيئة أخلاقيًا على السوشيال ميديا، موضحًا أنه إذا ثبت أنها قامت بنشر هذه الفيديوهات ستنال عقوبة ومن معها في الفيديو طبقا للقانون.
متحدث البرلمان الليبي: حكومة السراج ليست شرعية وغير دستورية.. فيديو
قال عبدالله بلحيق المتحدث باسم مجلس النواب الليبى، إن ما يفعله أردوغان فى ليبيا وسوريا أقل ما يوصف به أنه عبث.
وتابع المتحدث باسم مجلس النواب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "ما يقوم به أردوغان هو مثل رقصة المذبوح قبل ان يغادر، لافتا إلى أن السراج يقدم هذه الاتفاقية مع اردوغان لضمان بقائه فى السلطة".
مبقاش في حاجة اسمها افتح الدرج.. التحول الرقمي يقضي على الرشوة| شاهد
أشاد الإعلامى أحمد موسى، باتجاه الدولة المصرية نحو تقديم الخدمات عن طريق الرقمنة فى المرور والتأمينات وإستخراج الاوراق الحكومية.
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،: "المشروع الجديد الذى تنفذه الدولة سيقلل المدة الزمنية لاستخراج الاوراق لمدة 5 دقائق.
متخصص في الشأن الليبي: فايز السراج تحول إلى دمية في يد الإرهابيين .. فيديو
قال الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية تحول إلى «دمية» في يد الإرهابيين، بعدما اكتشفت دول المنطقة ودول العالم علاقته وبعض قيادات حكومته بالجماعات المتطرفة في طرابلس.