احذر.. أطعمة غير متوقعة تؤثر على صحة البنكرياس

يحدث التهاب البنكرياس نتيجة كثرة الإصابة بحصوات المرارة المرارة و يصبح من الصعب على البنكرياس المساعدة في تحلل الدهون.



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يجب تناول ست وجبات صغيرة يوميًا لأنها تعمل بشكل أفضل في الشفاء من التهاب البنكرياس واستهلاك الأطعمة الغنية بالألياف لأن هذه الدهون لا تتطلب هضم إنزيمات البنكرياس وتمتصها بسهولة.



إليك مجموعة أطعمة ادخليها لنظامك الغذائي للمساعدة في الهضم، وتقليل فرص حصاة المرارة والشفاء بشكل أسرع.



البقوليات مثل الحبوب

حليب الصويا

بياض البيض

سمك التونة

عصير الفواكه والخضروات

منتجات الألبان قليلة الدسم



الأطعمة تجنبيها إذا كان لديك التهاب البنكرياس:



تجنب الأطعمة الغنية بالدهون والمقلية إذا كنت تحاول مكافحة التهاب البنكرياس لأن تناول هذه الأطعمة يمكن أن يرفع مستويات الدهون الثلاثية ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



تشمل هذه الأطعمة ما يلي:

لحم أحمر

الأطعمة المقلية

مايونيز الزبدة والسمن

منتجات الألبان كاملة الدسم

المعجنات والحلويات مع السكريات المضافة