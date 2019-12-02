حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاثنين2 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: الوقت مناسب لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا وعاطفيا: المريخ في مواجهة برجك وعليك ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.
مهنيا واجتماعيا: ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك ·
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأهل والأقارب.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم تعيش انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.·
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.
عاطفيا وعائليا: تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.
عائليا ومهنيا: رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وقد ترغب في التواجد في كل مكان.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للاقتراب ممن تحب وتساعدك على التفاهم والتواصل معه.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.
اجتماعيا ومهنيا: تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عائليا وعاطفيا: ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، فقط أنت اليوم بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك. ·
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك نحو الاهتمام بعائلتك وأخوتك وشركاء حياتك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاجتهاد والوقت ما زال ملائما لمباشرة أمور وشئون مهنية ومالية بشرط أن تتأنى في خطواتك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على تحقيق مزيدا من الاقتراب ممن حولك، وتمنحك أيضا سحرا وطاقة عاطفية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.
مهنيا: اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.
الحمل
من21/3 إلى 20/4
مهنيا وماليا: الوقت مناسب لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.
عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة
الثور
من 21/4 إلى 21/5
عائليا وعاطفيا: المريخ في مواجهة برجك وعليك ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.
مهنيا واجتماعيا: ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك ·
الجوزاء
من 22/5 إلى 21/6
مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأهل والأقارب.
اجتماعيا وعاطفيا: اليوم تعيش انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.·
السرطان
من 22/6 إلى 22/7
مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.
عاطفيا وعائليا: تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.
الأسد
من 23/7 إلى 22/8
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.
عائليا ومهنيا: رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.
العذراء
من 23/8 إلى 22/9
مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وقد ترغب في التواجد في كل مكان.
عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للاقتراب ممن تحب وتساعدك على التفاهم والتواصل معه.
الميزان
من 23/9 إلى 22/10
عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.
اجتماعيا ومهنيا: تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.
العقرب
من 23/10 إلى 22/11
عائليا وعاطفيا: ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.
مهنيا واجتماعيا: المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، فقط أنت اليوم بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك. ·
القوس
من 23/11 إلى 21/12
مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.
عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك نحو الاهتمام بعائلتك وأخوتك وشركاء حياتك.
الجدي
من 22/12 إلى 20/1
مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاجتهاد والوقت ما زال ملائما لمباشرة أمور وشئون مهنية ومالية بشرط أن تتأنى في خطواتك.
اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على تحقيق مزيدا من الاقتراب ممن حولك، وتمنحك أيضا سحرا وطاقة عاطفية.
الدلو
من 21/1 إلى 19/2
عاطفيا: تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.
الحوت
من 20/2 إلى 20/3
عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.
مهنيا: اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.