حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 2/12/2019 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك نقدم خدمة حظك اليوم الاثنين2 -12 - 2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.



الحمل

من21/3 إلى 20/4

مهنيا وماليا: الوقت مناسب لعقد صفقات تجارية أو لوضع خطط مستقبلية مربحة.

عاطفيا واجتماعيا: القمر في منزل الأصدقاء مما يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتتبلور شخصيتك وتظهر بصورة أخاذة



الثور

من 21/4 إلى 21/5

عائليا وعاطفيا: المريخ في مواجهة برجك وعليك ألا تبالغ في طلباتك كي لا تتسبب في خسارة من يحبونك.

مهنيا واجتماعيا: ما زالت الأفلاك تنصحك بألا تترك نفسك للعناد يتحكم في سلوكك ويؤخرك ·



الجوزاء

من 22/5 إلى 21/6

مهنيا وعائليا: القمر في منزل الحظ يمنحك مكاسب وانتصارات ويعدك بأوقات ممتعة تقضيها مع الأهل والأقارب.

اجتماعيا وعاطفيا: اليوم تعيش انسجاما مع من حولك وتشعر بسعادة في تواجدك مع من تحب.·



السرطان

من 22/6 إلى 22/7

مهنيا وماليا: القمر بمنزل المدخرات يجعلك ملهما وقد تجد رأسك يذخر بأفكار تحقق من خلالها مكاسب بما هو متاح من إمكانيات.

عاطفيا وعائليا: تميل للتعاون مع من حولك وتبدو أكثر استعدادا لبناء علاقات قوية تجمعك بمن تحبهم.



الأسد

من 23/7 إلى 22/8

عاطفيا: إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب منك استعدادا للعطاء والتنازل.

عائليا ومهنيا: رغم الضغوط.. حاول أن تبقى هادئا وفي نفس الوقت انتبه لحقوقك.



العذراء

من 23/8 إلى 22/9

مهنيا وصحيا: القمر في منزل الصحة يمنحك نشاطا ومرونة وقد ترغب في التواجد في كل مكان.

عاطفيا: فينوس في منزل الحب تدفعك للاقتراب ممن تحب وتساعدك على التفاهم والتواصل معه.



الميزان

من 23/9 إلى 22/10

عاطفيا وعائليا: القمر في منزل الحب يمدك اليوم بالرغبة في دعم ومشاركة من تحبهم في أهدافهم وأحلامهم.

اجتماعيا ومهنيا: تتمتع اليوم بنظرة أشمل للأمور وتجذبك طموحات وآمال مختلفة.



العقرب

من 23/10 إلى 22/11

عائليا وعاطفيا: ما زال القمر معاكسا.. حاول أن تتفادى صدامات عنيفة مع الأهل والأقارب والأحباب.

مهنيا واجتماعيا: المريخ في برجك يمدك بالثقة في النفس، فقط أنت اليوم بحاجة لاستحضار روح التعاون والتسامح مع المحيطين بك. ·



القوس

من 23/11 إلى 21/12

مهنيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

عاطفيا وعائليا: الوضع الفلكي يدفعك نحو الاهتمام بعائلتك وأخوتك وشركاء حياتك.



الجدي

من 22/12 إلى 20/1

مهنيا وماليا: القمر في منزلك الثاني يدفعك للاجتهاد والوقت ما زال ملائما لمباشرة أمور وشئون مهنية ومالية بشرط أن تتأنى في خطواتك.

اجتماعيا وعاطفيا: فينوس في برجك تساعدك على تحقيق مزيدا من الاقتراب ممن حولك، وتمنحك أيضا سحرا وطاقة عاطفية.



الدلو

من 21/1 إلى 19/2

عاطفيا: تتعامل بلياقة وتحسن التصرف مع من تحب مما يجعلك ساحرا في عيون الجنس الآخر.

مهنيا واجتماعيا: القمر ما زال في برجك ويساعدك أن تسيطر اليوم من خلال مواقف ومجالات مميزة.



الحوت

من 20/2 إلى 20/3

عاطفيا واجتماعيا: ما زال القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تكتم أخبارك الشخصية وراقب الأجواء في صمت.

مهنيا: اليوم ليس مناسبا للظهور والغد يحمل لك الأفضل ومع ذلك تنجح مساعيك إذا التزمت بالتواضع والكتمان.

