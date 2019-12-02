لو عيد ميلادك النهاردة.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام!

كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.



إذا كنت مولودا في يوم 2 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك أصدقاء في كل الأنحاء من كل لون وجنس وتستطيع أن تظهر ولاءً لهم.. كما أن لديك حس إنساني وأنت أيضا اجتماعي وتحب الانفتاح على الآخرين. نصيحة: عام 2020.



نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام : في عام 2020 يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.



يعد مواليد هذا اليوم من برج القوس إليك حظك اليوم لهذا البرج:



عائليا وعاطفيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.



مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك نحو الاهتمام بعائلتك وأخوتك وشركاء حياتك.

