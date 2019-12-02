ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لو عيد ميلادك النهاردة.. اعرف شخصيتك من علم الأرقام!

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:30 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
Advertisements
لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، وفقا لعلم الأرقام.

إذا كنت مولودا في يوم 2 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك عاطفي وحساس، ولديك أصدقاء في كل الأنحاء من كل لون وجنس وتستطيع أن تظهر ولاءً لهم.. كما أن لديك حس إنساني وأنت أيضا اجتماعي وتحب الانفتاح على الآخرين. نصيحة: عام 2020.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: عام : في عام 2020 يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والسفر قد يكون مفيدا لك في أي وقت من السنة.

يعد مواليد هذا اليوم من برج القوس إليك حظك اليوم لهذا البرج:

عائليا وعاطفيا: ما زال القمر في منزل العلاقات والوقت مثالي لعقد لقاءات مهنية واجتماعية وتوطد صلاتك بالبعض.

مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي يدفعك نحو الاهتمام بعائلتك وأخوتك وشركاء حياتك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عاطفي وشهواني ..9 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟

ودع ما لا يناسبك .. تعرف على نصيحة الأبراج لمواليد 13 نوفمبر

موهبة تحليلية.. 16 نوفمبر ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك

حظك اليوم 18 - 11 - 2019 .. ماذا يقول تاريخ ميلادك ؟

شخصية اليوم في علم الأرقام.. ماذا يقول تاريخ ميلادك؟

لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب .. نصيحة الأبراج لمواليد 22 نوفمبر

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا | رسالة غامضة من أحمد سعد | ولوك غريب لكريم محمود عبد العزيز

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

أصلح ما أفسده آخرون إفريقيًا.. بيراميدز والمصري في الصدارة.. والأهلي والزمالك في المؤخرة

عماد الدين أديب يكشف تفاصيل طلب قطر المصالحة مع السعودية

محمود كهربا يرد على أنباء توقيعه للأهلي |شاهد

4 مراهقين يدخلون السجن بسبب خروف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيك وغير مكلف.. 20 صورة لتزيين منزلك بـ الأرفف الخشبية

عادة نفعلها عند صنع الكيكة تسبب التسمم المعوي

نجع حمادي الأشهر في الإنتاج.. عصارات العسل الأسود.. صناعة تاريخيه تبحث عن التطوير