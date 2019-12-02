انسحاب مرشح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

أعلن عضو الكونجرس الأمريكي السابق، جو سيستاك، الانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية في البلاد، وذلك عقب إصدار بيان لإعلان ذلك الأمر.



ويعد سيستاك، الأميرال المتقاعد في الجيش الأمريكي، من المنافسين المعتدلين داخل الحزب الديمقراطي، حيث أعلن ترشحه في 23 يونيو الماضي، ولم يصل إلى المرحلة النهائية بعد.



ووفقا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية فإنه اعتمد خلال ترشحه على خبرته العسكرية لتمييز نفسه بين المرشحين الديمقراطيين، الذي وصل عددهم إلى 24 مرشحا.



لم يطالب في برنامجه بإجراء تغييرات كبيرة على وكالة الهجرة والجمارك، والتي تعرضت لانتقادات شديدة من الديمقراطيين الآخرين بسبب سياساتها المتمثلة في فصل العائلات عند الحدود وتصعيد عمليات الترحيل.



وحصل على نسبة 1% فقط خلال الاستطلاعات التي تمت في البلاد، خلال الفترة الماضية فقط.



