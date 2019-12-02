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منوعات

لن نشتري هذا العام شجرة.. سيدة تستقبل عيد الميلاد بطريقة غريبة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:31 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
قررت "إيلين بيرسال" القيام بشيء مختلف في عيد الميلاد المجيد وأن تجعل من عيدها هذا العام عيد مميز بعد أن هزمت معركتها مع مرض السرطان واستردت صحتها.

فبدلًا من التصميم التقليدي ، طلبت عارضة أزياء سوداء "مانيكان" وبنت الشجرة حول الدمية على هيئة فستان مكتمل الأركان، وصنعت من هذا الشكل 3 إصدارات، لتلقى قبول كبير جدًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وتمت مشاركة صور التصميمات الخاصة بها أكثر من 90 ألف مرة.

ولكن سر اختيار المانيكان البشرة السمراء يرجع لـ "إيلين" صاحبة 52 عامًا، فتقول في حوار لها مع صحيفة "ذا مترو"البريطانية:" أردت أن ألهم فتياتنا الأمريكيات من أصول أفريقية واعلن دعمي لهن، وكنت أرغب في إظهار جمال جلد الميلانين العميق."

ولكن هناك سبب آخر وراء قرار إيلين للبدء في المشروع ، وهو سبب شخصي للغاية، حيث تم تشخيصها بإصابتها بالسرطان في ديسمبر 2018 ، لكنها الآن خالية من السرطان وهذه كانت طريقتها لإظهار تقديرها للحياة.

حيث قامت بتصمميم أحدهم بجناحين وريش طبيعي، وأطلقت عليها "شجرة الملاك" تعبيرًا عن امتنانها لبقائها على قيد الحياة وخروجها معافى من المرض.
لن نشتري هذا العام شجرة.. سيدة تستقبل عيد الميلاد بطريقة غريبة
لن نشتري هذا العام شجرة.. سيدة تستقبل عيد الميلاد بطريقة غريبة
لن نشتري هذا العام شجرة.. سيدة تستقبل عيد الميلاد بطريقة غريبة
لن نشتري هذا العام شجرة.. سيدة تستقبل عيد الميلاد بطريقة غريبة
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