البنك الدولي: مصر خامس أكبر دول العالم في التحويلات من الخارج لعام 2018

The top remittance recipients in 2018:



India 🇮🇳 – 78.6 B

China 🇨🇳 - 67.4 B

Mexico 🇲🇽 – 35.7 B

Philippines 🇵🇭 - 33.8 B

Egypt 🇪🇬 - 28.9 B pic.twitter.com/HHl0VFuOPD — World Bank (@WorldBank) December 1, 2019

احتلت مصر المرتبة الخامسة، ضمن أكبر دول العالم التي تستقبل تحويلات مالية من الخارج، حيث جاءت خلف كلا من الهند، والصين، والمكسيك، والفلبين، في تقرير صادر عن البنك الدولي.وقال التقرير إن التحويلات إلى البلدان بلغت رقما قياسيا خلال عام 2018، حيث بلغت 529 مليار دولار خلال عام 2018، بزيادة قدرها 9.6 في المئه عن عام 2017، حيث بلغت آنذاك 483 مليار دولار.وأضاف التقرير أن البلدان الخمس الأكبر، جاءت الهند هي الدولة الأولى التي تلقت الحوالات المالية بقيمة 79 مليار دولار ، تليها الصين 67 مليار دولار، والمكسيك 36 مليار دولار، والفلبين 34 مليار دولار، ومصر 29 مليار دولار.كما توقع التقرير أن تصل تدفقات التحويلات إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 550 مليار دولار، لتصبح أكبر مصدر للتمويل الخارجي.وذكر التقرير أن التحويلات إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا زادت بنسبة 9 في المائة لتبلغ 62 مليار دولار في عام 2018. ويعزى هذا النمو إلى نمو التحويلات السريعة في مصر بنحو 17 في المائة. بعد عام 2018، حيث أنه من المتوقع أن يستمر نمو التحويلات المالية في المنطقة، وإن كان بوتيرة أبطأ بنحو 3 في المائة في عام 2019 بسبب النمو المعتدل في منطقة اليورو.