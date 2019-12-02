شيرين رضا لـ صدى البلد: كنت متأكدة من نجاح الفيل الأزرق 2

عبّرت الفنانة شيرين رضا، عن سعادتها بنجاح الجزء الثاني من فيلم "الفيل الأزرق"، بعد تحقيقه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.



وقالت شيرين في تصريح لـ "صدى البلد": في واقع الأمر كنت متأكدة من نجاح الجزء الثاني من فيلم الفيل الأزرق، لأن الفيلم قصته جيدة ومشوقة جدًا، الكاتب أحمد مراد يعلم كيف يروي القصة بشكل جيد جدًا، والمخرج مروان حامد يعلم كيف يصورها".



وتابعت:" كما أن الناس أشادوا بالجزء الأول وكانوا يريدون أن يعرفوا تكملة القصة من خلال الجزء الثاني للعمل، ولكن بالنسبة للإيرادات لا أحد يستطيع أن يجزم، ولم يتمكن أحد من توقعها.



يذكر أن "الفيل الأزرق 2"، بطولة كريم عبدالعزيز، وهند صبري، وشيرين رضا، ونيللي كريم، وخالد الصاوي، وإياد نصار، بجانب عدد آخر من النجوم.