حكم 67 عاما.. رمسيس الثاني يبهر التلاميذ في البهو العظيم.. فيديو

سيطرت حالة من الانبهار على عدد من تلاميذ المدارس الذين زاروا المتحف المصري الكبير،وذلك عند رؤيتهم لتمثال رمسيس الثاني الموجود في البهو العظيم بالمتحف حاليا.



زيارة التلاميذ صاحبتها كاميرا موقع صدي البلد،و جاءت ضمن نشاط المتحف الجاري العمل في إنشائه حاليًا،للتعريف به وما سيقدمه لجميع فئات الزوار،وذلك عند افتتاحه المقرر له أن يكون في الربع الأخير من 2020.



أغلب التلاميذ لم يكونوا قد رأوا التمثال من قبل،وعند دخولهم للبهو العظيم بدرت منهم صيحات إعجاب وانبهار من حجم التمثال الكبير،والذي يصل ارتفاعه إلي حوالي 13 مترًا.



من جانبها قالت بسمة يوسف مفتشة آثار في ادارة العلاقات الدولية وخدمات الزائرين في المتحف المصري الكبير أن رمسيس الثاني من أهم الملوك المصريين.



وتابعت قائلة للتلاميذ: دليل عظمة ملك مثل رمسيس الثاني أنه لا يوجد مكان في مصر ليس فيه معبد أو مقصورة للملك رمسيس الثاني،و الذي حكم مصر لمدة 67 عاما.



وقالت:هو أول ملك في العالم عقد معاهدة تاريخية،ولأنه من أهم الملوك المصريين فإنه يقف حاليًا شامخا في البهو العظيم داخل أهم متحف في مصر والشرق الأوسط وهو المتحف المصري الكبير.