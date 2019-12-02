لقاء القمة والقاع.. سيراميكا كليوباترا يسعى لعبور الترسانة الجريح في القسم الثاني

يستضيف فريق كرة القدم الأول بنادي سيراميكا كليوباترا منافسه الترسانة اليوم في تمام الساعة الثانية والنصف ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة .



ويسعي هيثم شعبان المدير الفني لسيراميكا كليوباترا لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والابتعاد بصدارة جدول الترتيب أملا في تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.



علي جانب آخر يحاول يحيي السيد المدير الفني المؤقت لفريق الترسانة لمحمو اثار العزيمة القاسية امام الداخلية الجولة الماضية وإخراج الترسانة من مأزق تذيل جدول ترتيب المسابقة.



ويحتل فريق سيراميكا كليوباترا المركز الأول في جدول ترتيب محموعة القاهرة برصيد ١٣ نقطة بينما جاء فريق الترسانة في المركز الأخير برصيد نقطتين فقط .