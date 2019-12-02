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أخبار البلد

متآمر وأهبل .. محمد علي يكشف لمذيع الجزيرة أسماء المتعاملين معه .. شاهد

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 03:30 ص
الهارب محمد على
الهارب محمد على
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محمد بدران
سخر، المواطن سامح أبو الخير من لقاء الهارب محمد علي، الذى أذيع مؤخرًا على قناة الجزيرة، قائلا: "يجب محاكمة العاملين بقناة الجزيرة بتهمة الغباء".

ونشر عبر حسابه على موقع "تويتر" جزء من اللقاء، وعلق قائلًا: "المذيع طلب من الممثل الفاشل محمد علي كشف أسماء المتعاملين معه في الخارج ... فكشفهم بالاسم".

يذكر أن محكمة جنح القاهرة الجديدة، أحالت أوراق محاكمة المتهم الهارب محمد علي، في اتهامه بالنصب على شركة "ستايل" للديكور، إلى مكتب خبراء شمال القاهرة لفحص جميع العقود وبيان مستحقات الشركة.

وحددت المحكمة جلسة 22 ديسمبر المقبل لنظر القضية بعد ورود التقرير.

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