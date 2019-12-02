إلغاء رحلات جوية وتحذيرات.. العواصف الجوية تضرب الولايات المتحدة

قررت العديد من شركات الطيران بالولايات المتحدة الأمريكية، إلغاء أو تأجيل الرحلات الجوية، بسبب العواصف الجوية الشتوية التي تضرب أنحاء البلاد.



وأصدرت الأرصاد الأمريكية تحذيرا من السفر بين الولايات، بسبب التقلبات الجوية، والعواصف، وذلك مع توقعات بسفر عدد كبير من المواطنين عبر الطائرات، في عودتهم من احتفالات عيد الشكر.



في حين أعلنت السلطات في نيويورك التأهب، لتساقط ثلوج اليوم الإثنين، وكذلك تأجيل الرحلات الجوية، حيث حثت المواطنين على استخدام وسائل النقل الجماعي.



وحاصرت بالفعل الثلوج العديد من السيارات في أنحاء متفرقة من البلاد، وسط محاولات من سلطات الطوارئ لإنقاذ الموقف.



وكانت طائرة أمريكية قد سقطت أمس، ما أسفر عن مصرع 9 أشخاص، بسبب سوء الأحوال الجوية في البلاد.