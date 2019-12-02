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أخبار العالم

البيت الأبيض يكشف موقف مشاركته في جلسة مساءلة ترامب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
البيت الأبيض
البيت الأبيض
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قسم الخارجي
أعلن البيت الأبيض في رسالة إلى رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي عدم مشاركته في جلسة مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأربعاء المقبل.

وانتهى ليلة أمس، الموعد النهائي المحدد ليوضح البيت الأبيض ما إذا كان سيرسل المستشار القانوني للمشاركة في جلسة بمجلس النواب بشأن مساءلة ترمب الأسبوع.

وأعطت اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي، المكلفة ببحث الاتهامات المعروفة باسم "مواد المساءلة"، الرئيس الأمريكي مهلة حتى السادسة مساء بالتوقيت المحلي لتحديد ما إذا كان هو الذي سيحضر جلسة مساءلة يوم الأربعاء أم مستشاره القانوني.

وستكون هذه الجلسة الأولى ضمن الإجراءات المتوقع أن تشهدها اللجنة، وستستمع إلى شهادة من لجنة من الخبراء القانونيين، عن عملية المساءلة وفقًا لما هو منصوص عليه في الدستور الأمريكي.

ولم تحدد نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، بعد ما إذا كان يتعين مساءلة الرئيس رسميًا. لكنها دعت في خطاب لأنصارها الأسبوع الماضي إلى أن يحاسب الرئيس على ما قام به.
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