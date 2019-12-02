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مرأة

الابتعاد عن التوتر أبرزها.. 7 نصائح للتخلص من النقرس نهائيًا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 05:16 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
النقرس من الأمراض التي تصيب الأفراد على المدى الواسع، لذلك يجب الانتباه إلى عدة نصائح لتجنبه.

وفي هذا الصدد قدمت دكتور سهام سوقية، استشاري التغذية العلاجية، نصائح للحماية حماية من الإصابة بمرض النقرس:

- الابتعاد عن التوتر.
- تخفيف الوزن الزائد.
- تناول غذاء صحي غني ب : الفاكهة، الخضروات، الحبوب الكاملة.
- ممارسة التمارين الرياضية.
- الاعتدال في استهلاك اللحوم الحمراء والأسماك.
- استهلاك البروتين من خلال منتجات الألبان والأفضل تكون قليلة الدسم.
- الإقلاع عن التدخين وعن المشروبات الكحولية.
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