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سيارات

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم .. تفاصيل

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:32 ص
jeep grand cherokee
jeep grand cherokee
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اشرف عطية
تشهد اسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية» بأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض أسعار جيب jeep اليوم في مصر.

jeep 2019

jeep renegade
جيب رينيجيد تبدأ أسعارها من 410.000 جنيه حتى 525.000 جنيه لأعلى فئة سقف بانوراما.

jeep grand cherokee
جراند شيروكي بسعر 1.295.000 جنيه.
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