يقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة للزنجبيل.. تعرف عليها

كشف الدكتور أحمد أبو النصر، استشاري العلاج بالنباتات الطبية، عن مجموعة من استخدامات الزنجبيل الصحية التي تؤثر على الإنسان بشكل إيجابي.
استخدمات الزنجبيل:
- مضاد قوي لحالات الغثيان
- يخفف من آلام العضلات والتعب والإرهاق المزمن
- يعالج الآلام والتهابات المفاصل
- بيخفض السكر التراكمى ١٠٪
- مهضم قوي ويجعلك تستفيد من الحديد و الكالسيوم
- يعالج الالام الدورة
- يقوى الذاكرة ويزيد من الإدراك لدى كبار السن
استخدمات الزنجبيل:
- مضاد قوي لحالات الغثيان
- يخفف من آلام العضلات والتعب والإرهاق المزمن
- يعالج الآلام والتهابات المفاصل
- بيخفض السكر التراكمى ١٠٪
- مهضم قوي ويجعلك تستفيد من الحديد و الكالسيوم
- يعالج الالام الدورة
- يقوى الذاكرة ويزيد من الإدراك لدى كبار السن