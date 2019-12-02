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مرأة

يقوي الذاكرة.. فوائد غير متوقعة للزنجبيل.. تعرف عليها

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
كشف الدكتور أحمد أبو النصر، استشاري العلاج بالنباتات الطبية، عن مجموعة من استخدامات الزنجبيل الصحية التي تؤثر على الإنسان بشكل إيجابي.

استخدمات الزنجبيل:
- مضاد قوي لحالات الغثيان
- يخفف من آلام العضلات والتعب والإرهاق المزمن
- يعالج الآلام والتهابات المفاصل
- بيخفض السكر التراكمى ١٠٪؜
- مهضم قوي ويجعلك تستفيد من الحديد و الكالسيوم
- يعالج الالام الدورة
- يقوى الذاكرة ويزيد من الإدراك لدى كبار السن
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