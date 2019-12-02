اسعار نيسان Nissan من الوكيل بعد تخفيض سعر صني .. تفاصيل

شهدت أسعار السيارات في مصر، العديد من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية خاصة الاقتصادية، فإن اسعار السيارات تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن اسعار السيارات، ونقدم لكم اسعار نيسان اليوم في مصر.
أسعار السيارات
نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني
نيسان صني 2020 ( الشكل القديم )
nissan sunny تبدأ من 208000 حتى 230000 لأعلى فئة
نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310000 حتى 328000 لأعلى فئة
جوك 2020
جوك julke بسعر 355000
قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة
أسعار السيارات
نيسان مصر
نيسان nissan
نيسان صني
نيسان صني 2020 ( الشكل القديم )
nissan sunny تبدأ من 208000 حتى 230000 لأعلى فئة
نيسان سنترا 2020
nissan sentra 2020 سعر تبدأ من 289000 حتى 307000 لأعلى فئة
sentra 2020
نيسان سنترا 2020 الشكل الجديد مصر
nissan sentra 2020 تبدأ من 310000 حتى 328000 لأعلى فئة
جوك 2020
جوك julke بسعر 355000
قشقاي 2020
qashqai 2020 تبدأ من 377000 حتى 431000 لأعلى فئة