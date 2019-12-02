تعرف على طريقة تخليل الزيتون بالمنزل خطوة بخطوة

للزيتون فوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى استخدامه في العديد من الوجبات مثل البيتزا، ويمكن تخليله بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.
مقادير تخليل الزيتون:
- كيلو من الزيتون الأخضر
- كوب من الملح البحري
- 5 أكواب من الماء
طريقة تخليل الزيتون الاخضر:
ـ يرص الزيتون بضرب كل حبة زيتون بمدقة الثوم أو بيد الهاون بحيث تشق حبة الزيتون دون أن تخرج البذرة منها.
ـ تُملأ قدر بالماء وتوضع حبات الزيتون المرصوصة في الماء أثناء رصها حتى لا يسودّ لونها.
ـ يصفى الزيتون من الماء ويوضع في البرطمان المعدّ له ليصل إلى عنقه.
ـ ثم يذاب الملح في الماء جيدًا ثم يصفى فوق الزيتون بحيث يعلو الماء فوق الزيتون بثلاثة سنتيمترات.
ـ توضع ملعقتا طعام من زيت الزيتون على سطح الزيتون ويغلق المرطبان بإحكام ويترك جانبًا مدة شهرين.
مقادير تخليل الزيتون:
- كيلو من الزيتون الأخضر
- كوب من الملح البحري
- 5 أكواب من الماء
طريقة تخليل الزيتون الاخضر:
ـ يرص الزيتون بضرب كل حبة زيتون بمدقة الثوم أو بيد الهاون بحيث تشق حبة الزيتون دون أن تخرج البذرة منها.
ـ تُملأ قدر بالماء وتوضع حبات الزيتون المرصوصة في الماء أثناء رصها حتى لا يسودّ لونها.
ـ يصفى الزيتون من الماء ويوضع في البرطمان المعدّ له ليصل إلى عنقه.
ـ ثم يذاب الملح في الماء جيدًا ثم يصفى فوق الزيتون بحيث يعلو الماء فوق الزيتون بثلاثة سنتيمترات.
ـ توضع ملعقتا طعام من زيت الزيتون على سطح الزيتون ويغلق المرطبان بإحكام ويترك جانبًا مدة شهرين.