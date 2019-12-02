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مرأة

تعرف على طريقة تخليل الزيتون بالمنزل خطوة بخطوة

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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آلاء حسن
للزيتون فوائد صحية عديدة، بالإضافة إلى استخدامه في العديد من الوجبات مثل البيتزا، ويمكن تخليله بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل تكلفة.

مقادير تخليل الزيتون:
- كيلو من الزيتون الأخضر
- كوب من الملح البحري
- 5 أكواب من الماء

طريقة تخليل الزيتون الاخضر:
ـ يرص الزيتون بضرب كل حبة زيتون بمدقة الثوم أو بيد الهاون بحيث تشق حبة الزيتون دون أن تخرج البذرة منها.

ـ تُملأ قدر بالماء وتوضع حبات الزيتون المرصوصة في الماء أثناء رصها حتى لا يسودّ لونها.

ـ يصفى الزيتون من الماء ويوضع في البرطمان المعدّ له ليصل إلى عنقه.

ـ ثم يذاب الملح في الماء جيدًا ثم يصفى فوق الزيتون بحيث يعلو الماء فوق الزيتون بثلاثة سنتيمترات.

ـ توضع ملعقتا طعام من زيت الزيتون على سطح الزيتون ويغلق المرطبان بإحكام ويترك جانبًا مدة شهرين.
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