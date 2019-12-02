هل يظهر صراع في البلد المعزول؟.. عودة عم زعيم كوريا الشمالية

كشفت وكالة يونهاب، الكورية الشمالية، عن عودة عم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إلى البلاد، عقب ترك عمله كسفير للبلاد في التشيك.



وقالت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد إن هذه الأنباء ظهرت عقب إطلاع المشرعين على هذا الأمر من قبل رئيس جهاز المخابرات في البلاد، الجمعة الماضية.



ويعد كيم بيونج ايل، هو الأخ غير الشقيق لوالد الزعيم الكوري الشمالي الراحل كين جونج ايل.



وذكر التقرير أن بيونج ايل كان يُعتبر ذات مرة خليفة محتملًا لأخيه، لكنه كان بعيدًا عن السلطة منذ أن خرج من البلاد عام 1988 لتولي منصب سفير في المجر.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في وقت سابق عن استعداده لعقد اتفاق جديد مع كوريا الشمالية من أجل نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.