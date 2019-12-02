محمد أبو جبل يهنئ أوباما بعيد ميلاده.. شاهد

وجه محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" رسالة تهنئة لـ يوسف أوباما لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بمناسبة عيد ميلاده الـ 24.



ونشر محمد أبو جبل صورا له بصحبة أوباما وعلق قائلًا: "عيد ميلاد سعيد ياحبيبي"، فرد أوباما قائلًا: "أخويا الكبير".



كان الفريق الأول بالزمالك تلقى هزيمة من مازيمبى الكونغولى، بثلاثة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما السبت الماضي، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.



ومن المقرر أن يبدأ الزمالك أولى مبارياته فى شهر ديسمبر يوم 4 من الشهر بمواجهة الشرقية باستاد القاهرة فى إطار لقاءات دور الـ 32 من منافسات كأس مصر.



ويلتقى الزمالك مع أول أغسطس الأنجولى 7 ديسمبر الجارى فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.