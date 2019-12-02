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سيارات

نيسان تعلن رسميا تراجع أسعار صني 2020 | 15 ألف جنيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:29 ص
صني 2020
صني 2020
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اشرف عطية
تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فإن أسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

فأخطرت شركة نيسان موتور إيجيبت اليوم الوكلاء و الموزعين بقائمة الاسعار الجديدة للسيارة صني 2020 بعد التخفيض ونقدم لكم أسعار نيسان صني 2020 الجديدة اليوم 2-12-2019 بعد تخفيضات سعرها اكثر من 15.000 جنيه.

اصبح سعر نيسان صني 2020 الفئة الأولى 208.000 جنيه بدلا من 223.000 جنيه و اعلي فئة اصبحت بسعر 230.000 بدلا من 245.000 جنيه.
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