مدرب حراس المنتخب الأولمبي يهنئ الدولة والشعب بالتأهل للأولمبياد..فيديو

هنأ أسامة عبد الكريم مدرب حراس المرمى بمنتخب مصر الأولمبي، عقب تتويج الفراعنة بذهبية أمم إفريقيا تحت 23 عاما وتأهلهم إلى نهائيات دورة الألعاب الأوليمبية المقبلة والمزمع إقامتها في طوكيو 2020، الشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



كما وجه الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللجنة المشكلة لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، ومجلس الجبلاية السابق بهذا الإنجاز.



وتحدث عبد الكريم خلال ندوة تكريمه بموقع صدى البلد الإخباري، أن البداية في تحقيق هذا الإنجاز، كانت بخوض الفريق مايقرب من 18 مباراة ودية، نجحنا في الفوز ب 12 مباراة وتعادل 3 والهزيمة 3 ، مشددا على حرص الجهاز الفني على الاحتكاك بالعديد من المدارس المختلفة من آسيا وأفريقيا.



وعن لقاء جنوب أفريقيا الودي الأخير حرصنا أن يكون في غياب الإعلام تماما حتى يتمكن الجهاز الفني من تغير مراكز اللاعبين كما حدث مع ناصر ماهر وأحمد فتوح وبيكهام الذي شارك في أكثر من مركز بالملعب.



ونفس الأمر مع عمار حمدي الذي شارك في مركز الوسط المدافع تحسبا لأي عواقب في المباريات.