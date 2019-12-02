الإمارت تحتفل باليوم الوطني.. وتأكيد مصري يوناني على عدم شرعية اتفاق تركيا والسراج.. أبرز ما تناولته الصحف الاماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات في الشأن المحلي، والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن المصري.



البداية من صحيفة البيان، قال الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني الـ48 للدولة: "إننا في دولة الإمارات لا نتخذ من مؤشرات النمو الاقتصادي، على أهميتها، معيارًا وحيدًا لقياس نجاح المشروعات الإنتاجية والخدمية التي تزخر بها بلادنا، وإنما نقيس النجاح بما تُكسبه تلك المشروعات لجودة الحياة من قيمةٍ مُضافة ملموسةٍ، وبما تُحدثه من نمو متوازن ومستدام، وبما تخلقه من فرص عمل وتدريب وتأهيل، فالغاية الأساس من النشاط الاقتصادي هي أن نجعل من دولتنا الأفضل مقامًا وأمنًا لجميع أفراد المجتمع".



وفيما يخص مصر، أكد وزيرا خارجية مصر واليونان عدم شرعية مذكرة التفاهم التي وقّعتها حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج وأنقرة بشأن الحدود البحرية والتعاون الأمني بين البلدين.



وقال الناطق باسم الخارجية أحمد حافظ، في بيان، إن الجانبين تناولا مجمل الملفات الإقليمية وسُبل التعامل مع تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصةً التطورات المتعاقبة على الساحة الليبية، وآخرها توقيع مذكرتي تفاهم بين أنقرة والسراج.



وأشار إلى أن الوزيرين توافقا على عدم شرعية توقيع السراج على مذكرات مع دول أخرى خارج إطار الصلاحيات المقررة في اتفاق الصخيرات الذي وُقّع في المغرب عام 2015.



ومن تونس، أعلنت السلطات التونسية أن 24 شخصًا لقوا حتفهم وجرح 21، جميعهم تونسيون، في سقوط حافلة في واد في شمال غربي البلاد.





وفي الجزائر، يترقب الجزائريون، اعتبارًا من اليوم الاثنين، أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لبعض رموز نظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، الموجودين في سجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة.



وفيما يخص أخر التطورات بالعراق، قضت محكمة عراقية، بإعدام ضابط في الشرطة، أدين بقتل متظاهرين، في أول حكم من نوعه، منذ انطلاق موجة احتجاجات في البلاد قبل نحو شهرين قتل فيها 420 شخصًا. وأفاد مصدر مطلع بصدور حكم بالإعدام، بحق ضابط في قوات سوات، بتهمة قتل المتظاهرين في محافظة واسط.



كما انتقد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، الحملة الأمنية الصارمة على المحتجين المناهضين للحكومة في العراق، والتي أدت لمقتل المئات منذ بدأت في بغداد ومدن أخرى في أكتوبر الماضي.



ومن الرياض، أعلن الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون، أن قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون اجتماع الدورة الأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في مدينة الرياض الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.



وعالميا، حذّر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة بالقاهرة، من تنفيذ تنظيم داعش الإرهابي عمليات إرهابية في الغرب مع اقتراب أعياد الميلاد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، تواصلت الاحتجاجات اللبنانية، أمس الأحد، وانطلقت عدة مسيرات تحت اسم "أحد الوضوح" الذي يستهدف الاعتراض على سياسة مصرف لبنان، ومحاولة شيطنة الحراك الاحتجاجي، وتأكيد مطالبه المشروعة، في وقت استمر الجمود السياسي بشأن أزمة التكليف والتشكيل الحكومي وبقيت الأمور على حالها من دون أي تقدم يذكر، باستثناء ظهور بوادر تشير الى أن العملية برمتها لا يمكن أن تمر الا عبر إعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري أو من يسميه، جراء الضغوط الدولية.



ومن صحيفة الاتحاد، أعلن وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي المسؤولين عن بدء التخطيط لبناء مستوطنة يهودية جديدة في قلب مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وهو ما أدانته السلطة الفلسطينية.



وقالت وزارة دفاع الاحتلال: "إن الوزير نفتالي بينيت وجه تعليمات إلى الإدارة المعنية بالضفة الغربية المحتلة، بإخطار بلدية الخليل بالتخطيط لحي يهودي جديد في مجمع سوق الجملة".

ويأتي قرار بناء المستوطنة في الخليل وسط اضطراب سياسي في إسرائيل، بعدما انتهت الانتخابات التشريعية في أبريل وفي سبتمبر من دون فوز حاسم.

