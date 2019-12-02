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محافظات

اليوم .. وزير التموين في المنوفية لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية ببركة السبع

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:41 ص
صدى البلد
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محمد امين
يستقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية  بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،  بإجمالى إستثمارات 2 مليار جنيه.


ويأتى هذا في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجيستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات .

والمشروع يعد نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاري ، مبني إداري فندقي ، نادي رياضي إجتماعي بإجمالى إستثمارات 2مليار جنيه  علي مساحة 13 فدان بما يعادل 54789 م2ةويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 مليون و862 ألف جنيهًا) بزيادة 5% سنويًا. 
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