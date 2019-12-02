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رياضة

إلغاء دوري97 .. مدرب حراس المنتخب الأولمبي يكشف سبب استبعاد شوبير| فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:47 ص
أسامة عبد الكريم
أسامة عبد الكريم مدرب حراس الأولمبي يتحدث لريهام بكير
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حوار : ريهام بكير - عدسة : أشرف العمدة
كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي ، عن سبب استبعاد مصطفى شوبير من قائمة الفراعنة الصغار في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، والذي توج بها المنتخب الوطني وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وقال عبد الكريم اثناء ندوة تكريمه بموقع صدى البلد ، سبب استبعاد شوبير عدم مشاركته في المباريات باستمرار على عكس الثلاثة حراس الاخرين بخبراتهم ومشاركتهم في الدوري.

وعن أكثر الحراس جاهزية قال إن الرباعي كانوا على جاهزية كاملة حتى المجموعة التي لم يحالفها التوفيق في الانضمام وكان هناك معسكرات طويلة من أجل الوقوف على حراس المرمى في المرحلة الأخيرة، مشيدا مصطفى شوبير قائلا : مشكلته الوحيدة أنه نجل أحمد شوبير وهو الأمر الذي يضعه تحت ضغط عصبي كبير ولكنه حارس متميز وادي بشكل جيد في مباراة جنوب أفريقيا الودية.

واشار الى ان ، هناك مشكلة تكمن في عدم مشاركة اي حارس في مباريات الدوري مع فرقهم بعكس باقي لاعبي الفريق الذين يشاركون مع فرقهم باستمرار ، حرصنا على المثابرة والعمل على تكثيف الوحدات التدريبية من أجل إكساب الحراس حساسية المباريات بالضغط المستمر نظرا لعدم مشاركتهم مع أنديتهم.

ونفى أن إلغاء دوري مواليد 1997 يكون قد اثر سلبيا على اللاعبين ، لان اغلبهم كانوا يشاركوا في المباريات الفريق الاول ومباريات الناشئين لا تفيد في بطولة افريقيا.
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