بينهم 8 أطفال..مصرع 13 باكستانيا في حريق بمنزل من الصفيح فى الأردن

لقي 13 باكستانيا مصرعهم، من بينهم 8 أطفال في حريق شب بمنزلين لعائلتين باكستانيتين في الشونة الجنوبية بمنطقة الكرامة الأردنية.



وقال الدفاع المدني الأردني إن السبب الأولي الذي تسبب في هذا الحريق، هو حدوث ماس كهربائي.



وصرح الناطق الإعلامي في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني إياد العمرو إلى وسائل الإعلام الأردنية بأنه تم تشكيل لجنة تحقيق من فرق مختصة ، للوقوف على أسباب الحادثة، التي راح ضحيتها 13 شخصا، من بينهم 8 أطفال، يحملون الجنسية الباكستانية.



وتابع: "الحادثة المُفجعة ، وما حدث يعتبر مأساة حقيقية ، ورحم الله الضحايا ".



وكان حريق قد شب في منزل من الصفيح في الشونة الجنوبية الأردنية، ما تسبب في مقتل 13 شخصا يحملون الجنسية الباكستانية.



