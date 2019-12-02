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رياضة

جيل 97 .. مدرب حراس المنتخب الأولمبي يتحدث عن انضمام الشناوي للأولمبياد .. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:51 ص
أسامة عبد الكريم
أسامة عبد الكريم مدرب حراس الأولمبي يتحدث لريهام بكير
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حوار : ريهام بكير - عدسة : أشرف العمدة
كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس منتخب مصر الأولمبي ، عن امكانية الاستعانة بحارس من الكبار في أولمبياد طوكيو 2020 مثل محمد الشناوي حارس الأهلي.

وقال: محمد الشناوي لعب معي في الدوري الممتاز أثناء فترة طلائع الجيش وهو حارس ممتاز َاما فيما يخص الحديث عن انضمام حارس للمنتخب الأولمبي قال هو أمر سابق لأوانه ومواعيد البطولة مازالت في شهر يوليو وهناك اختيارات جديدة قد تحسمها جاهزية اللاعبين.

وبسؤال هل الجيل الحالي من لاعبي المنتخب الأولمبي سيكون نواه المنتخب الأول؟ قال إن الجيل الحالي سيكون معظمهم من عناصر المنتخب الأول بكل تأكيد خصوصا أن معظمهم من مواليد 97، وأكد أنه على تواصل مع كل لاعبي وحراس الفريق بشكل دوري.

الجدير بالذكر ان المنتخب الأولمبي يحق له ضم 3 لاعبين من المنتخب الأول ، في أولمبياد طوكيو 2020 ، ورفض الجهاز الفني الحديث عن حسم الاختيار في المرحلة الحالية ، على ان يتم الحسم قبل اعلان القائمة النهائية.
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