مدرب حراس المنتخب الاولمبي يكشف عن الاستعدادات لـ طوكيو 2020 .. فيديو

كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي ، عن رغبته في الاهتمام بمدربي حراس المرمى في مصر كما يحدث في أوروبا هناك مدربين اثنين لحراس المرمى في كل فريق.



وعلى هامش تكريمه بموقع صدى البلد ، شدد على ضرورة عمل ندوات تثقيفية لمدربي الحراس بجانب الدورات التدريبية المكثفة، وقال الموضوع سيختلف كثيرا إذا تم الاهتمام بمدربي حراس المرمى في مصر بصفة عامة.



وعن تجديد عقد الجهاز الفني ، حيث ينتهى بانتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، قال : لا أعلم شيئا عن الامر ، فهذا الملف مع شوقي غريب المدير الفني.



كما أكد أن تعثر المنتخب الأول في نهايات الكان الأخيرة وتصفيات 2021 ، وضع حملا كبيرا على المنتخب الأولمبي، وكان هناك حالة من خيبة الأمل وعدم ثقة لدى الجمهور المصري وهو الأمر الذي وضعنا تحت ضغوط كبيرة علينا.



وتوجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وهاني ابوريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف لمساندتهما للجهاز الفني



وكشف عبد الكريم عن استعدادا المنتخب للأولمبياد ، حيث يكون اول معسكر في مارس ، واول يونيو ، وبعد ذلك توقف الدوري ، متمنيا ان كل شهر يجتمع الجهاز الفني باللاعبين لمدة 3 او 4 ايام للاستمرار في حالة الترابط ورؤية مستواهم .