ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب حراس المنتخب الاولمبي يكشف عن الاستعدادات لـ طوكيو 2020 .. فيديو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
أسامة عبد الكريم
أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي
Advertisements
حوار : ريهام بكير - عدسة : أشرف العمدة
كشف أسامة عبد الكريم مدرب حراس المنتخب الأولمبي ، عن رغبته في الاهتمام بمدربي حراس المرمى في مصر كما يحدث في أوروبا هناك مدربين اثنين لحراس المرمى في كل فريق.

وعلى هامش تكريمه بموقع صدى البلد ، شدد على ضرورة عمل ندوات تثقيفية لمدربي الحراس بجانب الدورات التدريبية المكثفة، وقال الموضوع سيختلف كثيرا إذا تم الاهتمام بمدربي حراس المرمى في مصر بصفة عامة.

وعن تجديد عقد الجهاز الفني ، حيث ينتهى بانتهاء بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما ، قال : لا أعلم شيئا عن الامر ، فهذا الملف مع شوقي غريب المدير الفني.

كما أكد أن تعثر المنتخب الأول في نهايات الكان الأخيرة وتصفيات 2021 ، وضع حملا كبيرا على المنتخب الأولمبي، وكان هناك حالة من خيبة الأمل وعدم ثقة لدى الجمهور المصري وهو الأمر الذي وضعنا تحت ضغوط كبيرة علينا.

وتوجه بالشكر لوزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وهاني ابوريدة عضو المكتب التنفيذي للكاف لمساندتهما للجهاز الفني

وكشف عبد الكريم عن استعدادا المنتخب للأولمبياد ، حيث يكون اول معسكر في مارس ، واول يونيو ، وبعد ذلك توقف الدوري ، متمنيا ان كل شهر يجتمع الجهاز الفني باللاعبين لمدة 3 او 4 ايام للاستمرار في حالة الترابط ورؤية مستواهم .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمم أفريقيا تحت 23 عاما .. المنتخب الأولمبي يواصل الاستعداد لمواجهة نصف النهائي

ماذا قال أسامة عبدالكريم لحراس المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا

مدرب حراس المنتخب الأولمبي يعترف : أمم أفريقيا بطولة محمد صبحي

ترشيحاتنا

حمدي النقاز يرهن استمراره مع الزمالك بشرط .. اعرف التفاصيل

وفاة محمد فؤاد تتصدر جوجل.. وهذه هي الحقيقة

صدمة للجماهير.. مرتضى منصور يلغي إطلاق قناة الزمالك لهذا السبب

النقاز يفسخ عقده مع الزمالك.. ثلاثية مازيمبي تشعل أزمة طارق حامد وساسي

دولة أفريقية تبدأ في علاج 7.7 مليون شخص من مرض قاتل

عماد النحاس: الأهلي تعرض لظلم أمام النجم الساحلي.. وبيراميدز والزمالك عائق أمام الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسريب صور جينيسيس GV80 قبل تدشينها.. صور

برنسيسة.. رضوى الشربيني بمكياج جديد يغير ملامحها

من هنا الزاهد لـ مي عمر و دينا الشربيني.. نجمات تألقن بالفساتين البليزر.. من الأجمل؟