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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 - 12- 2019 بالقاهرة والمحافظات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:39 ص
صدى البلد
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قسم التوك شو
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة بالبلاد اليوم الإثنين 2- 12- 2019، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية.

واستعرض برنامج "8 الصبح" على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، الموافق 2-12- 2019 بالقاهرة والمحافظات.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
الصغرى العظمى

القاهرة 15 22

الإسكندرية 15 22

شبين الكوم 15 21

طنطا 13 21

دمنهور 14 21

بلطيم 15 21

مطروح 13 21

السلوم 12 21

سيوة 09 21

بورسعيد 17 22

دمياط 17 22

الزقازيق 15 23

الإسماعيلية 13 23

السويس 13 23

العريش 12 22

رفح 11 21

رأس سدر 14 23

نخل 13 21

نويبع 19 22

طابا 15 20

كاترين 07 19

الطور 14 24

شرم الشيخ 20 26

الغردقة 16 25

مرسى علم 18 26

الفيوم 15 22

بنى سويف 14 23

المنيا 12 23

أسيوط 12 24

سوهاج 11 24

قنا 12 25

الأقصر 11 26

أسوان 13 26

أبوسمبل 13 25

الوادى الجديد 13 24

شلاتين 18 27

ابو رماد 22 25

حلايب 23 24

الوادى الجديد 14 25

رأس حدربة 21 25
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