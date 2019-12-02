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توك شو

تمارين رياضية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 08:43 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
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توك شو
قدم الكابتن حسام أبو هاشم، خبير اللياقة البدنية، مجموعة تمارين رياضية باستخدام الكرة المطاطية لحرق الدهون وشد عضلات الجسم.

وقال الكابتن حسام أبو هاشم، خلال برنامج «صباح البلد» على قناة «صدى البلد» اليوم، الاثنين، إن هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها.

وأشار إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأشخاص على حسب وزن كل شخص، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد، ومقدار تحمله.

وأكدالكابتن حسام أبو هاشم، أن ممارسة الرياضة بشطل يوم يحمى الجسم من أشياء كثيرة.

وأوصى الكابتن حسام أبو هاشم، المشاهدين بمتابعة هذا الفيديو، والحرص على أداء التمارين التى يقدمها.
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