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مرأة

طريقة عمل برجر اللحم فى المنزل بأسهل الخطوات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:55 ص
طريقة عمل برجر اللحم
طريقة عمل برجر اللحم
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هاجر هانئ
يعد برجر اللحم من الأطباق الشهية واللذيذة التى يعشق تناولها الأطفال والكبار أيضا، ويمكنك إعداده فى المنزل بطريقة صحية وبأسهل الخطوات على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.


مقادير برجر لحم
لحم مفروم
كاتشاب
مستردة
بهارات
ملح
فلفل أسود
بقسماط
بصل
طماطم
خس
جبنة شيدر شرائح
بيض

طريقة تحضير برجر لحم
* ضعي الكاتشاب مع البهارات وملح وفلفل والمستردة واللحم المفروم في كبة وافرمي الخليط جيدا
* ضيفي البقسماط لتتماسك العجينة في حال كانت طرية ليسهل تشكيلها
* قسمي العجينة كويرات وافرديها على كيس بلاستيك حتى تصبح اقراص
* ضعيها على شواية ساخنة لتنضج او في طاسة على النار بها قليل من الزيت
* قدمي البرجر في سندوتش كايزر مع حلقات طماطم وحلقات بصل وخس وشرائح جبنة وبيض مقلي


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