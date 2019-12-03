اتحاد التنس الأسترالي يحتفل باليوبيل الذهبي لفوز كورت بالجراند سلام

أعلن اتحاد التنس الأسترالي أنه سيحتفل باليوبيل الذهبي لفوز اللاعبة مارجريت كورت بكل البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في عام 1970، وذلك خلال بطولة أستراليا المفتوحة العام القادم.



وكانت كورت (77 عاما) قد فازت بالبطولات الأربع الكبرى عام 1970.. وفى عام 2003 تم تسمية الملعب رقم واحد في مجمع تنس ملبورن بارك باسم مارجريت كورت أرينا تكريما للاعبة الشهيرة.