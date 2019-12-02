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أخبار العالم

مصرع 3 أشخاص إثر تحطم طائرة بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
لقى 3 أشخاص مصرعهم عقب تحطم طائرة ذات محرك واحد فور سقوطها بالقرب من مطار سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس الأمريكية.
ونقلت شبكة " إن بي سي" الأمريكية اليوم /الإثنين/ عن تشارلز هود قائد وحدة الإطفاء بمنطقة سان انطونيو قوله إن الطائرة أقلعت من مطار شوجرلاند بالقرب من مدينة هيوستن وكانت في طريقها إلى مدينة بويرن، حينما تعرضت لمشاكل اضطرتها للتوجه إلى مطار سان أنطونيو الدولي، إلا أنها تحطمت إثر سقوطها في منطقة تجارية مزدحمة، مما تسبب في مصرع 3 ركاب كانوا على متنها.
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