الإعلان عنها اليوم..ماذا قدم محمد صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية؟

يتم الإعلان اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية"البالون دور" ، لأفضل لاعب في العالم لعام 2019.



وتصدر الجائزة عن مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، بعد فكها للشراكة مع الإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، والذي صار يصدر جائزة The Best لأفضل لاعب في الموسم.



وكانت المجلة قد أصدرت قائمة في شهر أكتوبر الماضي، مكونة من 30 لاعبًا للتنافس على الجائزة ، والتي ضمت لاعبنا المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي.



وكانت بعض التسريبات لترتيب اللاعبين في سباق الحصول على الجائزة قد وضع محمد صلاح في المركز الثالث، خلف الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة، والهولندي فيرجيل فان دايك مدافع الريدز.



ويرصد لكم صدى البلد أرقام وإنجازات محمد صلاح هذا العام



- محمد صلاح :جناح نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، قدم واحد من أفضل مواسمه مع فريقه ، حيث لعب مع الفريق الموسم الماضي 52 مباراة في مختلف المسابقات بمجموع دقائق 4342 دقيقة ، استطاع تسجيل 27 هدفا بمعدل هدف كل 161 دقيقة ، و قام بصناعة 13 آخرين ، فكان أكثر لاعبي الريدز تسجيلًا ومساهمة في الأهداف لفريقه في الموسم الماضي ، كما توج بجائزة هداف الدوري الإنجليزي الممتاز بالمناصفة حيث سجل 22 هدفًا في الموسم المنقضي ، وقاد صلاح فريقه للفوز بدوري أبطال أوروبا بعد غياب دام لمدة 14 عاما بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في النهائي ، وكان صاحب الفضل في هذا الإنجاز ، حيث أحرز الهدف الأول لفريقه في المباراة ، كما قاده أيضًا للحصول على المركز الثاني في البريميرليج بعد منافسة ضارية مع مانشستر سيتي حتى اللحظات الأخيرة في الدوري.



ومع المنتخب المصري ، لم يقف الحظ بجانب الفرعون ، حيث شارك صلاح مع المنتخب في كأس الأمم الإفريقية ولكنه ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة من منتخب جنوب إفريقيا ، لكنه سجل مع المنتخب هدفين في دور المجموعات.



وفي الموسم الحالي، لم يظهر صلاح بالشكل المعهود بسبب تعرضه للإصابة لأكثر من مرة، حيث شارك هذا الموسم في 19 مباراة، سجل فيهم 9 أهداف، وصنع 5 في مختلف المسابقات، فهل يفاجئ صلاح الجميع ويتوج بالكرة الذهبية اليوم؟