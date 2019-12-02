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محافظات

محافظ القليوبية يشدد على الالتزام بالجدول الزمنى للمشروعات

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:35 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية إجتماعا مع المهندس محمد الكيلاني رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظة

جاء ذلك بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء هشام محمد عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ مشروعات جهاز تعمير القاهرة الكبرى والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد والمستشار الهندسي للمحافظ ومديرى الادارات المعنية

وقال المحافظ انه ناقش خلال الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظة حاليا من قبل الجهاز وعلي رأسها أنفاق مدينة شبرا الخيمة الثلاثة المزدوجة وكوبري كفر شبين.

واشار الهجان الى ان المحافظة تستعين بجهاز تعمير القاهرة الكبري في مشروعات الرصف وإنشاء الطرق والمساهمة في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والإسهام في تطوير العشوائيات, والمشروعات الإنتاجية وتمويل وتنفيذ بعض مشروعات المحافظة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية للقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية علي ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة وإلإنتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات لاسيما مشروعات الطرق والكباري والمياه والصرف الصحي ورفع كفاءة المشروعات الإنتاجية لزيادة دخل المحافظة لصالح جميع المواطنين.

من ناحية اخرى استقبل المحافظ وفد كنسي من الكنيسة الإنجيلية لتهنئته بثقة القيادة السياسية وتعيينه محافظا للقليوبية متمنين له دوام التوفيق في مهمته الجديدة

ورحب المحافظ بالوفد معبرًا عن اعتزازه وتقديره لزيارتهم للمحافظة، مؤكدا على الروابط القوية والعلاقات الأخوية، مشيرًا إلى أنه يسعى لتعزيز التواصل مع كل فئات وأطياف المجتمع المدني والمحلي خلال الفترة المقبلة، قائلا: "هدفنا مشترك وهو خدمة الوطن"
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