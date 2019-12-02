وزير الزراعة ومحافظ الفيوم يتفقدان مشروع إنتاج البيض المخصب.. اليوم

يزور اليوم الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يرافقه الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، محافظة الفيوم لتفقد عدد من المشروعات الزراعية.



وسوف يبدأ الوزير زيارته لمشروع إنتاج البيض المخصب المقام بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم، و المشروع الذي كانت بدايته في 2001 بطاقة إنتاجية 30% ، و تم توسعة المشروع بتكلفة 16 مليون جنيه تم تدبيرها من داخل المشروع ذاته.



و التوسعة الجديدة تضم ستة عنابر بسعة 6 ملايين بيضة سنويا، تضاف إلي إنتاج العنابر الستة الأولي وقدرها 3 ملايين بيضة فقط، ليبلغ إجمالي إنتاج المشروع سنويا 9 ملايين بيضة وسوف يفيد في إنتاج 4 مليارات جرعة لقاح حي من لقاحات أمراض الثروة الحيونية والداجنة، وهو ما يعادل 25% من احتياجات السوق المصرية، كما يشمل فتح أسواق للتصدير بدول أوربا وأمريكا.



و المشروع مقام علي مساحة 100 فدان، منها 8 أفدنة فقط للمشروع الفعلي والباقي حرم واق للمشروع.



و المشروع يخضع لإجراءات صارمة تجاه العاملين به لمنع نقل العدوى والفيروسات، حيث يتم تطهير وتعقيم العاملين سواء عن طريق رش ملابسهم بالمطهرات أو الغطس في حمام سباحة مجهز بالمطهرات المعقمة، ويتم أخذ عينات دورية منها.

