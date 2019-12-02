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أخبار العالم

ترامب يجري مكالمة هاتفية لـ نتنياهو.. والسبب إيران

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:38 ص
ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
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شيماء مصطفى
بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، الأحد، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التهديد الإيراني وعددا من الملفات الأخرى.

ووفقًا لصحيفة "ذا تايمز أوف إسرائيل"، قال بيان لـ البيت الأبيض، اليوم، الاثنين، إن ترامب تحدث خلال مكالمة هاتفية، مع نتنياهو عن التهديد الذي تمثله إيران، بالإضافة إلى قضايا أخرى ثنائية وإقليمية مهمة.

وكانت آخر مكالمة تمت بين ترامب ونتنياهو، يوم 19 نوفمبر، عندما أجرى الأخير، مكالمة هاتفية للرئيس الأمريكي، يشكره فيها على قرار شرعنة المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية، الذي نددت به الدول العربية والمنظمات الدولية.

وأعلنت واشنطن أنها لم تعد تعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية مخالفة للقانون الدولي، مؤكدة أن الوضع النهائي للضفة الغربية يجب أن يتم تحديده عن طريق مفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

بينما أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما زالت تمثل انتهاكا للقانون الدولي، معبرا عن رفضه موقف الإدارة الأمريكية المؤيد للمستوطنات.
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