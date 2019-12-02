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أخبار العالم

تصريح غريب من رئيس الفلبين عن الصين.. وسبب ذكره القنبلة النووية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
دوتيرتي
دوتيرتي
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محمد علي
كعادة تصريحاته المثيرة للتفاعل عبر الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، أطلق الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، تصريحًا جديدًا عن الصين، اعترف فيه بالقوة الكاسحة لها، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وقال دوتيرتي، إن بإمكان الصين تدمير الفلبين "في غضون دقائق"، وذلك عند سؤال شبكة CNN الفلبينية عن خطاب قال فيه دوتيرتي إنه "سيتجاهل" تحكيمًا دوليًا لصالح مانيلا فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي، مقابل صفقة مشتركة لاستكشاف النفط والغاز.

وأضاف دوتيرتي ردًا على السؤال: "إذا ذهبت إلى الحرب، أقول لك، تدمير الفلبين في مثل هذه الحالة سيكون في غضون دقائق، قلت بأن الطائرات النفاثة التي يمكنها حمل قنابل ذرية يمكنها أن تصل إلى مانيلا في 7 دقائق".

يذكر أن محكمة في لاهاي قضت في عام 2016 لصالح الفلبين في نزاع بحري، وخلصت إلى أن الصين ليس لديها أساس قانوني للمطالبة بالحقوق التاريخية في الجزء الأكبر من بحر الصين الجنوبي.

كما أشار الرئيس الفلبيني مؤخرًا إلى أن نظيره الصيني، شي جين بينج، كان قد عرض عليه حصة في صفقة طاقة مشتركة مقابل تجاهل الحكم فيما يتعلق ببحر الصين الجنوبي.
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