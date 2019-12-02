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محافظات

محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 09:52 ص
صدى البلد
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محمد امين
استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام محافظة المنوفية لوضع حجر أساس مشروع دلتا لاند مارك المنطقة اللوجيستية التجارية  بطوخ طنبشا بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية،  بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه.

ويأتى ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية المتخصصة وتوفير الأراضي للمستثمرين بهدف تنظيم وتنويع قطاع التجارة الداخلية بالمحافظات .

ويعد المشروع نقلة حضارية للمحافظة وسيعمل علي توفير (5) آلاف فرصة عمل جادة للشباب ، فضلًا عن رفع كفاءة الأسواق مما يعود بالنفع العام علي المستهلك في صورة زيادة إتاحة المعروض من سلع وضبط الأسعار .

جدير بالذكر أن المشروع عبارة عن إنشاء منطقة لوجيستية تجارية بطوخ طنبشا بمركز بركه السبع تضم مول تجاريا ، مبني إداريا فندقيا ، ناديا رياضيا إجتماعيا بإجمالى استثمارات 2 مليار جنيه  علي مساحة 13 فدانا بما يعادل 54789 م2ةويعد المشروع شراكة بالمناصفة بين محافظة المنوفية ووزارة التموين والتجارة الداخلية بحق إنتفاع 50 سنة بعائد مادى ( 9 ملايين و862 ألف جنيه) بزيادة 5% سنويًا. 
محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية
محافظ المنوفية يستقبل وزير التموين لوضع حجر أساس المنطقة اللوجستية
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