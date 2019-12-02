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محافظات

بـ طاقة 6 ملايين .. مصنع لإنتاج البيض المخصب بالفيوم بـ16 مليون جنيه

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:28 ص
صدى البلد
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نبيل ابو السعود
يعد مشروع إنتاج البيض المخصب أحد المشاريع المهمة بمحافظة الفيوم، ويقام بمنطقة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم.

بدا المشروع في 2001 بطاقة إنتاجية 30% ، و تم توسعة المشروع بتكلفة 16 مليون جنيه تم تدبيرها من داخل المشروع ذاته.

وتضم التوسعة الجديدة تضم ستة عنابر بسعة 6 ملايين بيضة سنويا، تضاف إلي إنتاج العنابر الستة الأولي وقدرها 3 ملايين بيضة فقط، ليبلغ إجمالي إنتاج المشروع سنويا 9 ملايين بيضة.

وسوف يفيد في إنتاج 4 مليارات جرعة لقاح حي من لقاحات أمراض الثروة الحيونية والداجنة، وهو ما يعادل 25% من احتياجات السوق المصرية.

كما يشمل فتح أسواق للتصدير بدول أوربا وأمريكا.

و المشروع مقام علي مساحة 100 فدان، منها 8 أفدنة فقط للمشروع الفعلي والباقي حرم واق للمشروع.

ويخضع المشروع لإجراءات صارمة تجاه العاملين به لمنع نقل العدوى والفيروسات، حيث يتم تطهير وتعقيم العاملين سواء عن طريق رش ملابسهم بالمطهرات أو الغطس في حمام سباحة مجهز بالمطهرات المعقمة، ويتم أخذ عينات دورية منها.
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