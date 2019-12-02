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برلمان

طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الرياضة بشأن تهميش مراكز شباب كوم أمبو

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 02:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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معتز الخصوصى
وجه النائب أحمد سعد درويش، عضو مجلس النواب عن دائرة كوم أمبو، طلب إحاطة عاجل، للدكتور رئيس مجلس الوزراء، والسيد وزير الشباب والرياضة، عملا بحكم المادة 134 من الدستور والمادة 212 من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن تهميش مراكز الشباب والرياضة بكوم أمبو محافظة أسوان وعدم تنفيذ مطالب الشباب المشروعة.

وقال النائب أحمد سعد درويش إن مراكز الشباب والرياضة بكوم أمبو، مهمشة تمامًا البعض منها بدون أسوار خارجية وتركت لأطماع الأهالى والحيوانات الضالة واستغلت في أغراض أخرى غير النشاط الرياضى.

كما أشار إلى أن هناك مراكز شباب قرى أخرى تحتاج ملاعبها للتنجيل وطالبنا مرارًا وتكرارًا، ولكن دون جدوى من قبل وزارة الشباب، مما أدى إلى استياء الشباب من عدم تنفيذ مطالبهم.

وفى هذا السياق طالب النائب أحمد سعد درويش بسرعة تنجيل ملاعب مراكز شباب قرى (جعفر الصادق، وسلوا قبلى، وقرية فطيرة قبلى وبحرى، والكاجوج، والشبيكة، والحجندية) وإنشاء أسوار للمركز التي أصبحت مأوى للحيوانات الضالة.
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