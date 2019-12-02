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برلمان

برلمانى يزف بشرى سارة لأهالى ناهيا: محطة مياه الشرب تدخل الخدمة خلال أيام

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:21 ص
محطة مياه شرب
محطة مياه شرب
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معتز الخصوصى
أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب عن دائرة كرداسة، أن محطة مياه الشرب بقرية ناهيا بكرداسة سوف تدخل الخدمة خلال أيام ، مشيرا إلى أنه تم اختبار خط المياه الخاص بالمحطة قطر 600 مم على ضغط 8 جو وهو ضغط ضعف التشغيل الفعلى.

وقال والى فى بيان صحفى له ، إنه تمت معاينة المحطة من قبل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة مياه الشرب بالجيزة ومركز بحوث ودراسات الهندسة المدنية وشركة المقاولات المصرية.

وأشار المهندس علاء والى عضو مجلس النواب، إلى أنه تم حصر الملاحظات المدنية والكهروميكانية الخاصة بمحطة مياه الشرب بما فيها إزالة عقبة مشكلة المحابس والربط الخاصة بالمحطة وتم الاتفاق على نوعيتها بالتنسيق مع شركة مختار إبراهيم.

وأضاف أنه سيتم تجهيز ونهو الاختبار النهائي يوم السبت 7 ديسمبر الجارى بحضور مسئولي الجهاز التنفيذي والشركة المنفذة للمشروع والجهات المعنية الأخرى وذلك لدخول المحطة الخدمة لحل مشكلة المياه وتلبية احتياجات المواطنين.
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