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منوعات

بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:34 ص
صدى البلد
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هدير علاء
في واقعة مؤسفة، فقدت سيدة في الحادية والخمسين من عمرها مبلغًا طائلًا يُقدر بـ250 ألف جنيه إسترليني في غضون أربعة عشر شهرًا، حيث أنفقت أموالها على المخدرات حتى انتهى بها الحال بلا مأوى.

وسلط تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية الضوء على تفاصيل ما حدث مع هذه السيدة "لورنا ويب"، وهي من مدينة "كامبريدج" في إنجلترا، موضحًا أنها ورثت النقود من أحد أفراد عائلتها، لكن لم يمض وقت طويل على ذلك حتى أصبحت مشردة بسبب إدمانها للمخدرات.

وأشار التقرير إلى أنها كانت متزوجة، كما كانت تمتلك منزلين في المدينة قبل إدمان المخدرات.

وقالت "ويب" إنها كانت تنفق حوالي 600 جنيه إسترليني يوميًا على المخدرات على مدار 14 شهرًا، حتى نفذت كافة أموالها، وهو ما اضطرها في نهاية المطاف إلى النوم عند مداخل المتاجر.

وأفادت الصحيفة بأن هذه السيدة قد مُنعت كذلك مؤخرًا من التواجد في أحد شوارع مدينة "كامبريدج" لمدة عامين، بسبب سلوكها العنيف والمضطرب، فضلًا عن اتهامها بالسرقة.

وأثناء مثولها أمام المحكمة في الـ25 من شهر نوفمبر الماضي، اعترفت "ويب" بارتكابها جريمتي سرقة وجريمتي اعتداء بالضرب، ومن ثم فقد أمرتها المحكمة إلى جانب منعها من التواجد بالمنطقة التي تسببت بها في مشكلات عدة بسبب سلوكها العنيف، بالخضوع لإعادة تأهيل لمدة 28 يومًا، فضلًا عن أداء عمل مجتمعي لمدة 18 شهرًا.
بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا
بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا
بسبب المخدرات.. امرأة خمسينية تخسر 250 ألف جنيه إسترليني في 14 شهرا
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