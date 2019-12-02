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انسَ التفكير السلبي .. 3 نصائح فعالة للتخلص منه في دقائق

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:31 ص
أنسى التفكير السلبي
أنسى التفكير السلبي .. 3 نصائح فعالة للتخلص منه في دقائق
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رضوى حسام
يعاني العديد من الأشخاص من مشكلة التفكير السلبي بطريقة مستمرة، مما يتسبب في الضيق والشعور بالاكتئاب أحيانًا، سيكون من الجيد عمل بعض الأمور التي تمكننا من التخلص من التفكير السلبي، نشر موقع " power of positivity " عدة نصائح فعالة لحل مشكلة التفكير السلبي .

• نصائح للتخلص من التفكير السلبي :-

- البحث عن الأمور الجيدة من حولك :-

نحن معتادون على التركيز على العناصر السلبية لدرجة أننا لا نحاول العثور على الأشياء الإيجابية الواضحة من حولنا، لذلك اذا نظرنا للأمور الجيدة حولنا سيتغير تفكيرنا بعض الشئ.

- تعلم مهارات جديدة :-

في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون تخيل ضرورة التغلب على التفكير السلبي فكرة صعبة، لكن بدلًا من التفكير بشكل مباشر في محاولة القضاء عليها ، حاول تغيير طريقة تفكيرك بها، أنت لا تتخلص من شيء، بل تشكل عادات ومهارات جديدة .

- كن لطيفا مع الآخرين :-

جعل الآخرين سعداء هو وسيلة رائعة لتجعل نفسك أكثر سعادة، إنها تسمح لك بإبعاد التركيز عن نفسك وأفكارك السلبية ، والإيجابية التي ستنتشر عن طريق لطفك.
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