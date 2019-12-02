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أخبار العالم

اشتباكات بين فصائل موالية لتركيا ومجلس منبج شمال حلب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:20 ص
صدى البلد
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محمد علي
ذكر نشطاء أن اشتباكات اندلعت خلال الساعات الماضية على محاور بريف مدينة منبج شمال شرق حلب بين الفصائل الموالية لتركيا من جهة، ومجلس منبج العسكري من جهة أخرى، وفق ماذكرت شبكة آر تي.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، تركزت الاشتباكات على محور قرية يالشلي و ترافقت مع قصف و استهدافات متبادلة.

وسقطت عدة قذائف صاروخية أطلقتها القوات الكردية على مدينة إعزاز الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي.

وقامت تركيا في التاسع من أكتوبر الماضي بحملة عسكرية لغزو شمال سوريا، بحجة عمل منطقة آمنة تنقل إليها السوريين الذين سبقوا ولجأوا إليها خلال السنوات الماضية، مضحية بهم وطاردة لهم من أراضيها، هذا علاوة على إتهامها وحدات حماية الشعب الكردية أو المسماة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي حاربت تنظيم داعش بالإرهاب.


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