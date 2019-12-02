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محافظات

100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:29 ص
صدى البلد
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محمود زيدان
شاركت اللجنة العلمية باتحاد الجامعة بالتعاون مع أسرة من أجل مصر، في مبادرة رئيس الجمهورية 100 مليون، بتنظيم حملة توعية ضد مرض التهاب الكبد "فيروسي سي "، للطلاب و العاملين داخل الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق الدسوقي رئيس الجامعة.

وتهدف المبادرة إلى توعية 5000 أسرة مصرية من خلال نقل المعلومات الطبية الصحيحة الخاصة بطرق الوقاية من مرض التهاب الكبد " الفيروسي سي " من خلال الفئة المستهدفة أثناء الحملة من الطلاب و العاملين داخل الجامعة.

كما تهدف هذه المبادرة التي يشارك فيها طلاب كلية الطب، إلى زيادة الوعي لأبناء محافظة كفر الشيخ لأنها تمثل أكبر المحافظات المصابة بهذا المرض . و شهدت المبادرة استحسانًا كبيرًا لدى الطلاب، و تم توعية 2300 طالب وطالبة، بنسبة 49 ٪ من إجمالي العدد المحدد خلال الحملة، التي من المقرر أن تستمر على مدار 3 أيام.

وقال اتحاد طلاب الجامعة، خلال بيان، إن الحملة تستهدف في اليوم الأول توعية طلاب الكليات النظرية، و توعية الكليات العملية خلال اليوم الثاني، توعية العاملين داخل الجامعة، في ختام المبادرة.
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
100 مليون صحة .. مبادرة للتوعية بمخاطر فيروس سي بجامعة كفر الشيخ
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