دبوس الطرحة يصيب الفتيات بمرض خطير

لفتت تصريحات الدكتورة ريهام غلاب، مدير مبادرة 100 مليون صحة للأمراض غير السارية، الانظار إلى امر غاية في الخطورة حول إمكانية انتقال فيروس سي عن طريق أدوات التجميل الشخصية وخصوصا بمراكز التجميل وكذلك عن طريق دبوس الطرحة.



و أكدت ان دبوس الطرحة " الحجاب " ينقل فيروس سي بين الفتيات حيث ان الدبوس له سن مدبب وينقل فيروس سي من خلال الدم الملامس له .



فيروس سي هو فيروس يصيب خلايا الكبد مسببًا التهاب الكبد الوبائي سي، كثير من الناس الذين يصابون بعدوى التهاب الكبد سي لا يشعرون بأية أعراض، ويتعافون تمامًا دون الحاجة إلى أي عناية طبية



ويصاب اخرون بالتهاب حاد مع تعب وفقدان للشهية، وتحول لون الجلد والعينين إلى اللون الأصفر، (وهي حالة تسمى اليرقان) أما إذا كان الجسم غير قادر على محاربة الفيروس، فقد يتطور لدى المريض التهاب الكبد المزمن، الذي يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد (تندب الكبد)، أو فشل الكبد أو حتى سرطان الكبد في وقت لاحق في الحياة، إضافة إلى ذلك فإن التهاب الكبد الوبائي المزمن هو مرض صامت؛ حيثُ لا تظهر غالبًا أية أعراض حتى يتضرر الكبد بشدة.



ومن المعروف ان الادوات الشخصية جميعها تنقل العدوي للفيروسات المختلفة ولذلك يجب الحذر منها وعدم استعمالها سواء القصافة او الملقاط وادوات الباديكير ودبوس الطرحة .