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اقتصاد

سفير مصر في إيطاليا: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المرأة والشباب

الإثنين 02/ديسمبر/2019 - 11:41 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
قال السفير هشام بدر، سفير مصر لدى إيطاليا إن مشاركة مصر كضيف شرف في معرض "أرتيجيانو إن فييرا" الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية بميلانو هذا العام يعكس العلاقات المتميزة التي تربط مصر وإيطاليا في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة.

وأشار سفير مصر لدى إيطاليا،خلال افتتاح الدورة الـ24 من معرض "أرتيجيانو إن فييرا" الدولي للمنتجات اليدوية والحرفية بميلانو إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا لدعم المرأة والشباب وتطوير المنتجات المصرية الحرفية والتقليدية وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات أن المعرض يعد أحد أهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال المنتجات اليدوية والحرفية حيث يركز المعرض في المقام الأول على منتجات المشروعات الصغيرة وصغار المبتكرين.

وأشار عبد العزيز إلى أن المعرض يحظى بمشاركة عدد كبير من الشركات من أكثر من 100 دولة حول العالم حيث من المنتظر أن يتخطى عدد الزوار مليون زائر.


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